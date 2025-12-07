Sarıyer'de Dere Yatağında Ceset: Kayıp Ahmet Gündüz (45) Bulundu

Sarıyer Hacıosman'da dere yatağında erkek cesedi bulundu; kimliğinin Çayırbaşı'nda dün kaybolan Ahmet Gündüz (45) olduğu tespit edildi. İnceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:45
Sarıyer'de Dere Yatağında Ceset: Kayıp Ahmet Gündüz (45) Bulundu

Sarıyer'de Dere Yatağında Ceset: Kayıp Ahmet Gündüz (45) Bulundu

Olay Yerinde İnceleme

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Sarıyer Hacıosman Mahallesi Arabayolu Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

Bölgeden geçen vatandaşlar hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı çalışma yaptı.

Yapılan tespitlere göre hayatını kaybeden kişinin, dün Çayırbaşı'nda kaybolan Ahmet Gündüz (45) olduğu belirlendi. Gündüz'ün cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SARIYER'DE DERE YATAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU. CESEDİN ÇAYIRBAŞI'NDA KAYBOLAN AHMET GÜNDÜZ'E AİT...

SARIYER’DE DERE YATAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU. CESEDİN ÇAYIRBAŞI'NDA KAYBOLAN AHMET GÜNDÜZ'E AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

SARIYER’DE DERE YATAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU. CESEDİN ÇAYIRBAŞI'NDA KAYBOLAN AHMET GÜNDÜZ'E AİT...

