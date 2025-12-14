DOLAR
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç 4 otomobil ve 3 motosiklete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 otomobil ve 3 motosiklete çarptı; 1 sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:15
Kaza yerinde hasar ve bir yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobil ile 3 motosiklete çarptı.

Meydana gelen kazada araçlarda ve motosikletlerde hasar oluşurken, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedenleri yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

