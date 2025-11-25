Adıyaman'da Kuruyan Ağaçlar Kasımda Yeniden Çiçek Açtı

Adıyaman Gölbaşı'nda geçen yıl dona uğrayan ağaçlar, sıcak geçen havalar nedeniyle Kasım ayında yeniden filizlenip çiçek açtı; bölge sakinleri şaşkın.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:10
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçen yıl don nedeniyle kuruyan ağaçlar, havaların sıcak seyretmesi sonucu Kasım ayında yeniden çiçek açtı.

Normalde ilkbaharda çiçeklenen ağaçların, Yenişehir deprem konutları bölgesinde sonbahar sonunda çiçek açması vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı.

Vatandaşların Tepkileri

Bazı sakinler bu sıra dışı doğa olayını iklim değişikliğinin etkilerine bağlarken, bazıları bunun bir bereket işareti olabileceğini dile getirdi.

Bayram Kurban, "Bu gün çiçek açan ağaçları fark ettik. Geçen yıl dondan etkilenen ağaçlar bu yıl kasım ayında, erkenden çiçek açtı" diye konuştu.

