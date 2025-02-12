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Adıyaman'da Metan Gazı Sızıntısı: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında metan gazından etkilenen 3 işçiden biri yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:57
Adıyaman'da Metan Gazı Sızıntısı: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sızıntısı, 3 işçiyi etkiledi. Bulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren maden ocağında yaşanan bu talihsiz olay sonucunda, işçilerden biri hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı işçiler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, işçilerden O.S. (36), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki işçinin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinBulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında, metan gazından...

Adıyaman'ın Tut ilçesinBulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında, metan gazından 3 işçi etkilendi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybederken, 2 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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