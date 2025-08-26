Adıyaman'da minibüs elektrik direğine çarptı: 8 yaralı

Adıyaman'da minibüs elektrik direğine çarptı: 8 yolcu yaralandı

Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza ve müdahale detayları

Sürücü Y.D. yönetimindeki 02 M 0058 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.