Adıyaman'da minibüs elektrik direğine çarptı: 8 yaralı

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:57
Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza ve müdahale detayları

Sürücü Y.D. yönetimindeki 02 M 0058 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

