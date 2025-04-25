DOLAR
38,41 -0,16%
EURO
43,74 0,17%
ALTIN
4.062,72 1,32%
BITCOIN
3.652.099,58 -1,67%

Adıyaman'da Motofest Heyecanı: Motosiklet Tutkunları Buluştu

Adıyaman'da düzenlenen Motofest, motosiklet tutkunlarını ve doğa severleri bir araya getirdi. Festivale katılanlar keyifli etkinliklere tanık oldu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 21:35
Adıyaman'da Motofest Heyecanı: Motosiklet Tutkunları Buluştu

Adıyaman'da Motofest Başladı

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinliği, Beşpınar Mesire Alanı'nda coşkuyla başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda motosiklet tutkunu, doğa ile iç içe bir kamp ve festival deneyimi yaşamak üzere Adıyaman'da buluştu.

Kültürel Değerlerin Tanıtımı

Ziyaretçiler, festival alanındaki stantlarda kentin zengin kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini tanıma fırsatı buldu. Mesire alanında kurulan kamp alanlarında motosikletseverler, gün boyu süren çeşitli etkinliklerin ve oyun gruplarının keyfini çıkardı.

Etkinlikler 3 Gün Sürecek

Motofest etkinliği, 3 gün boyunca konserler, gösteriler ve toplu sürüş gibi birçok aktiviteyle devam edecek.

Vali Varol'dan Önemli Açıklamalar

Adıyaman Valisi Osman Varol, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yılı aşkın bir sürenin geçtiğini hatırlattı. Vali Varol, kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaptı:

"Adıyaman ayağa kalkıyor. Büyük afetin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Bu süreçte sadece fiziksel yapıları yeniden inşa etmekle kalmıyoruz, vatandaşımızın moralini, sosyolojik yapısını da güçlendirmek zorundayız. İlimiz sıcak bir bölge ve motosiklete ciddi bir ilgi var. Bu nedenle etkinliğimizin temasını motosiklet olarak belirledik."

Festivalin Katkısı

Vali Varol, Motofest'in Adıyaman'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti ve şunları ekledi: "Bu festival yalnızca motosiklet tutkunlarına değil, doğa ve maceraseverlere, gezmeyi ve güzel vakit geçirmeyi seven herkese hitap ediyor. Bu sayede Adıyaman'ın doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini ve zengin gastronomisini tanıtmayı hedefliyoruz."

Özel Aktiviteler ve Sürprizler

Etkinlik boyunca konserler, etkinlikler ve çocuklara özel aktiviteler düzenlenecek. Vali Varol, "Bu güzel ortam sayesinde şehrimizin sadece fiziksel olarak değil, ruhen, sosyal ve manevi açıdan da iyileşmesine katkı sunmuş olacağız. Pazar gününe kadar sürecek bu etkinlikte, birbirinden güzel sürprizler katılımcıları bekliyor." diye konuştu.

Milletvekillerinin Destek Açıklamaları

AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, festivalin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu ve bu tür organizasyonları devam ettirmeyi planladıklarını ifade etti.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinliği, Beşpınar Mesire Alanı'nda başladı....

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinliği, Beşpınar Mesire Alanı'nda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu, doğa ile iç içe kamp ve festival deneyimi yaşamak üzere Adıyaman'da bir araya geldi.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinliği, Beşpınar Mesire Alanı'nda başladı....

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinliği, Beşpınar Mesire Alanı'nda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu, doğa ile iç içe kamp ve festival deneyimi yaşamak üzere Adıyaman'da bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısır'da Nadir Klasik Otomobillerle Dolu Festival Rüzgarı
2
İstanbul'da 4,3 Büyüklüğünde Artçı Deprem: Vatandaşlar Sokaklara Çıktı
3
Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Riskli 9 Bina Boşaltıldı
4
New York'ta Yeni Suriye Bayrağı Göndere Çekildi
5
MHP'li İlyas Topsakal: Türk Dünyası Çocukları Birlikte Büyütülmeli
6
İngiltere'nin Diplomatik Vize Düzenlemesi Küresel Politikanın Parçası
7
Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!