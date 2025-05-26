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Adıyaman'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çizgili sırtlan cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:41
Adıyaman'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çizgili sırtlan, dağlık arazide cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, Kızılin köyü yakınlarında gerçekleşti.

Gezintiye çıkan vatandaşlar, çizgili sırtlanla karşılaşarak bu nadir anı ölümsüzleştirdiler. Kayıt esnasında grup üyelerinin sırtlana seslenmeleri, o anın dikkat çekici bir ayrıntısı oldu. Çizgili sırtlan, çekimlerin ardından bir süre sonra gözden kayboldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili...

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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