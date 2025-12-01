Adıyaman’da Operasyon: Bin Adet Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman’da Operasyonda Bin Adet Tabanca Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda 2 kişi gözaltında

Adıyaman’da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda bin adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y. adlı şahsın iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kuru sıkı olarak tabir edilen tabancalar üzerinde oynama yapılarak ateşli hale getirilmek için tasarlanmış bin adet silah ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı ve el konulan tabancalar emniyete götürüldü.

