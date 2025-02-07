Adıyaman'da PKK/KCK Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Adıyaman'da Terör Örgütü Üyesi Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü M.S.K yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başladı.
Operasyon Detayları
Bu çalışma çerçevesinde, yakalama kararı bulunan şahıslar üzerinde yürütülen operasyon neticesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan hapis cezası olan M.S.K., ekiplere yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.