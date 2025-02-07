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Adıyaman'da PKK/KCK Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Adıyaman'da 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan PKK/KCK hükümlüsü M.S.K yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:14
Adıyaman'da PKK/KCK Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Adıyaman'da Terör Örgütü Üyesi Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü M.S.K yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başladı.

Operasyon Detayları

Bu çalışma çerçevesinde, yakalama kararı bulunan şahıslar üzerinde yürütülen operasyon neticesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan hapis cezası olan M.S.K., ekiplere yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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