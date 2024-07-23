Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adıyaman'da Rögar Giderine Sıkışan Kedi Yavrusunun Kurtarılması

Adıyaman'da itfaiye ekipleri, rögar giderine sıkışan yavru kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:36
Adıyaman'da Rögar Giderine Sıkışan Kedi Yavrusunun Kurtarılması

Adıyaman'da Kedinin Kurtarılması

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bir yavru kedi, kanalizasyon sistemi içerisindeki rögar giderine sıkıştı. Olayın farkına varan duyarlı vatandaşlar, hemen itirazı ilgili itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı yerle ilgili gerekli önlemleri alarak kurtarma operasyonuna başladı. Ekipler, kedinin bulunduğu alana giriş yaparak, rögar gideri içerisindeki boruya sıkışmış yavru kediyi dikkatlice çıkardılar.

Kedinin Sağlığı Kontrol Edildi

Kurtarılan kedi, itfaiye ekibi tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrasında tekrar doğaya bırakıldı. Bu olay, hem hayvanseverler hem de toplum tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!