Adıyaman'da Rögar Giderine Sıkışan Kedi Yavrusunun Kurtarılması

Adıyaman'da Kedinin Kurtarılması

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bir yavru kedi, kanalizasyon sistemi içerisindeki rögar giderine sıkıştı. Olayın farkına varan duyarlı vatandaşlar, hemen itirazı ilgili itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı yerle ilgili gerekli önlemleri alarak kurtarma operasyonuna başladı. Ekipler, kedinin bulunduğu alana giriş yaparak, rögar gideri içerisindeki boruya sıkışmış yavru kediyi dikkatlice çıkardılar.

Kedinin Sağlığı Kontrol Edildi

Kurtarılan kedi, itfaiye ekibi tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrasında tekrar doğaya bırakıldı. Bu olay, hem hayvanseverler hem de toplum tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.