Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Okul Yolundaki Çocuğa Saldırısı Kamerada

Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Kameralara Yansıdı

Adıyaman Belediyesi sınırlarında bulunan Siteler Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin bir çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ismi öğrenilemeyen öğrenci, okula gittiği sırada boş bir arazide yürüdüğü esnada 3 sahipsiz köpek tarafından hedef alındı.

Olay anında sırtındaki çantasıyla köpeklerden kaçmaya çalışan çocuk, yakınındaki parktaki oyun aletlerinin üzerine çıkarak kurtuldu. Ancak, bölgeden uzaklaşan 3 sahipsiz köpekten biri, aynı alanda yürüyen iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı.

Mahalle Sakinlerinden Önlem Talebi

Bölge halkı, duruma dair duyduğu endişeleri dile getirerek yetkililerden acil tedbirler alınmasını talep ediyor. Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Demir, yaptığı açıklamada köpeklerden tedirgin olduklarını belirterek, "Sabah öğrenciler okula gidiyordu, 9-10 yaşlarındaki bir kardeşimiz buradan okula doğru gidiyordu. O esnada köpekler aniden saldırmaya başladı. Çocuk hemen geri döndü parkın içine sığındı ve bu şekilde köpeklerin saldırısından kurtuldu. Köpekler genelde toplu şekilde saldırıyor. Yetkililerin tedbir almalarını istiyoruz," dedi.

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Yakaryılmaz ise, “Köpekler devamlı burada çocukları rahatsız ediyor. Bizim de çocuğumuz var, tedirgin oluyoruz, önlemlerin alınmasını istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Olay anının görüntüleri, sahipsiz köpeklerin çocukların güvenliğini tehdit ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.