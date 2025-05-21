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Adıyaman'da Sezonun İlk Arpa Hasadı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da arpa hasadına başlandı, rekolte düşüşü ve kuraklık gibi zorluklar gündemde.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:08
Adıyaman'da Sezonun İlk Arpa Hasadı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da İlk Arpa Hasadı Başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden biri olan Adıyaman, bu yılın ilk arpa hasadını gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Abduldakir Akkan, hasat sırasında gazetecilere bilgi vererek Adıyaman'ın tarım açısından ne kadar kıymetli bir şehir olduğunu vurguladı.

Ekili Alanlarda Düşüş Yaşanıyor

Akkan, bu yıl Adıyaman genelinde 300 bin dekarlık bir alanda arpa ekimi yapıldığını açıkladı. Geçen yıla oranla bu alanlarda bir azalma gözlemlendiğini belirten Akkan, "Bu yıl ilk kez arpa ekimi yapılan alanlar, buğday ekimi yapılanların gerisinde kaldı. Önceki yıllarda arpa ekimi daha fazlaydı." ifadelerini kullandı. Bu yıl Adıyaman'da buğday ekim alanı ise 621 bin dekar seviyesine ulaştı.

Kuraklık ve Rekolte Düşüşü

Kuraklık sebebiyle ürünlerde gözlemlenen rekolte düşüşlerine dikkat çeken Akkan, geçen yıl arpa veriminin ortalama 450 kilogram civarında olduğunu, fakat bu yıl bunun 200 kilogram seviyesine kadar düştüğünü belirtti.

Rekolte düşüşünün sebeplerini sıralayan Akkan, "12 Nisan’da yaşanan don olayı, ardından gelen dolu yağışı ve iklimsel değişiklikler bu sorunların başında geliyor. Ne yazık ki Adıyaman bu yıl beklenen yağışı alamadı." şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

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