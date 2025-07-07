Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma hızla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, yanında bulundurduğu tabanca ile Y.Ö.K. ve B.A.Y.'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.