Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 5 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasının ardından, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olaydan sonra yürütülen çalışmalar neticesinde, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan zanlıları tespit etmek için harekete geçti.

Alınan bilgilere göre, bahse konu silahlı kavga Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Olayın ardından, güvenlik kameraları ve alınan ifadeler aracılığıyla 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Düzenlenen başarılı operasyonda yakalanan bu şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yaralanan 2 kişinin tedavi süreçleri ise sürüyor.

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.