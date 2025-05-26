DOLAR
38,95 0,26%
EURO
44,36 0,03%
ALTIN
4.187,53 0,34%
BITCOIN
4.252.142,3 -1,42%

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 5 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, polis 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 21:17
Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 5 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasının ardından, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olaydan sonra yürütülen çalışmalar neticesinde, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan zanlıları tespit etmek için harekete geçti.

Alınan bilgilere göre, bahse konu silahlı kavga Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Olayın ardından, güvenlik kameraları ve alınan ifadeler aracılığıyla 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Düzenlenen başarılı operasyonda yakalanan bu şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yaralanan 2 kişinin tedavi süreçleri ise sürüyor.

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5...

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5...

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı
2
Maltepe'deki Kayıp Genç Ormanlık Alanda Bulundu
3
Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
4
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın Kazananları Açıklandı
5
TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
6
Bilecik'te Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Kafe Bahçesine Düştü
7
Kayseri'de 14 Katlı Apartmana Yıldırım Düşmesi Hasara Yol Açtı

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı