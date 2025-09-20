Adıyaman'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda B.Ö. ve N.Ö. gözaltına alındı; çok sayıda senet, 25 av tüfeği kartuşu ve dijital materyal ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:22
Adıyaman'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklama ve operasyon detayları

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, B.Ö. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda senet, 25 av tüfeği kartuşu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

