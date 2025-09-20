Adıyaman'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda B.Ö. ve N.Ö. gözaltına alındı; çok sayıda senet, 25 av tüfeği kartuşu ve dijital materyal ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.