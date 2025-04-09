Adıyaman'da toz taşınımı, sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Bu durum, şehrin genel yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor.

Görüş mesafesinde meydana gelen düşüş, araç sürücülerinin ve yayaların zor anlar yaşamasına neden olurken, özellikle park halindeki araçların üzerleri de tozla kaplandı.

Yaşanan bu olumsuz durumu gözler önüne sermek amacıyla dronla havadan görüntülendi. Gündelik yaşamda zorluklara sebep olan toz bulutunun etkileri, Adıyaman halkı tarafından dikkatle izleniyor.

Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Toz taşınımı dronla havadan görüntülendi.

Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Toz taşınımı dronla havadan görüntülendi.