Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:27
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, önemli bir başarıya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon Detayları

Gölbaşı'nda uyuşturucu satıldığına dair bilgiye ulaşan ekipler, bu bilgiyi değerlendirdikten sonra harekete geçti. Yapılan yürütülen çalışmalar sonucu 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve bir dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri hala devam etmekte.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı....

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve dedektör ele geçirildi.

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