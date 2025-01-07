DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,84 -0,38%
ALTIN
3.008,43 -0,64%
BITCOIN
3.566.710,07 1,09%

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı ve önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:16
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu satıcılarını hedef alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Söz konusu operasyon, Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Denizli'de Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtımı
3
Karaman'da Market Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı
4
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı
5
DSÖ: Çin'de Solunum Yolu Hastalıkları Kış İçin Olağan Seviyelerde
6
Kırşehir'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi
7
BM Raporu: Haiti'de 2024'te Çete Şiddeti 5,6 Bin Ölüm Getirdi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor