Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu satıcılarını hedef alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Söz konusu operasyon, Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.