Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Adıyaman'da gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonu neticesinde 35 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerindeki uyuşturucu satıcılarını hedef alarak etkili bir çalışma yürüttü.

Operasyon Sonuçları

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlar sonucunda, ekipler 108 gram sentetik uyuşturucu, 74 uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklandı. Diğer 33 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.