Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Yakalanan zanlıların adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 2 şüpheli hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve bir dedektör ele geçirdi.

Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve dedektör ele geçirildi.