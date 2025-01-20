Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:05
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarını yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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