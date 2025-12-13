Adıyaman'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza detayı

Edinilen bilgilere göre, M.E (79) yönetimindeki traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AU 140 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü M.E. yaralanırken, yolcu otobüsü refüje çıkarak durabildi.

Müdahale ve ulaştırma

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

