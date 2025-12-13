DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.863.681,12 -0,25%

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kahta-Siverek Karayolu Narince Köyü yakınında yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı; traktör sürücüsü M.E (79) yaralandı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:22
Adıyaman'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza detayı

Edinilen bilgilere göre, M.E (79) yönetimindeki traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AU 140 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü M.E. yaralanırken, yolcu otobüsü refüje çıkarak durabildi.

Müdahale ve ulaştırma

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, YOLCU OTOBÜSÜ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, YOLCU OTOBÜSÜ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, YOLCU OTOBÜSÜ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama