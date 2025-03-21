Adıyaman'da Zimem Defteri Geleneğiyle Sessiz İyilikler Devam Ediyor

Adıyaman'da sürdürülen zimem defteri uygulaması, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:43
Adıyaman'da Zimem Defteri Geleneğiyle Sessiz İyilikler Devam Ediyor

Ramazan Ayında Geleneksel Yardımlaşma

Osmanlı döneminin önemli hayır uygulamalarından biri olan zimem defteri geleneği, Adıyaman'da bu Ramazan ayında da sürdürülüyor. İhtiyaç sahiplerinin borçları, isimleri gizli tutulmak suretiyle ödeniyor.

Çalışmalar Ebubekir Kız Kur'an Kursu'ndan

Ramazan boyunca yürütülen bu çalışma, Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan Fatma Mutlu liderliğindeki Ebubekir Kız Kur'an Kursu hocası tarafından gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 9 yıldır mahalle bakkallarındaki borç defterlerine yapılan ödemelerle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.

Hayırseverlerin Desteğiyle Gerçekleşiyor

Mutlu ve ekibi, hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl özellikle dezavantajlı bölgelerdeki esnafları ziyaret ediyor. Fatma Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ramazan, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte mahalleri gezerek ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin borçlarını kapatmaya çalışıyoruz" diye belirtti.

Osmanlı Geleneği Canlanıyor

Uygulamanın Osmanlı dönemine dayandığını belirten Mutlu, "Her borcu ödeyip çıktığımızda bir bayram sevinci yaşıyoruz. Hayırseverler, özellikle ihtiyaç sahiplerinin gizli kimlikleriyle hoparlörlük yapmadan, sadece arada köprü görevi görüyoruz" dedi.

Yardımlar Devam Edecek

Bu Ramazan sürecinde şu ana kadar 200 bin lira tutarında borcun ödendiğini ifade eden Mutlu, uygulamanın Ramazan ayı boyunca süreceğini kaydetti.

İşletmeciden Teşekkür

Fırın işletmecisi Mustafa Tekin, bu tür bir yardım uygulamasıyla ilk kez karşılaştığını belirterek hayırseverlere minnettarlığını dile getirdi.

Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının isimsiz...

Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının isimsiz olarak ödendiği "zimem defteri" uygulaması, Adıyaman'da ramazanda sürdürülüyor.

Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının isimsiz...

Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının isimsiz olarak ödendiği "zimem defteri" uygulaması, Adıyaman'da ramazanda sürdürülüyor.

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