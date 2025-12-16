DOLAR
Adıyaman Gölbaşı Yeni Mahalle'de Asfalt Tepkisi: Mahalleliden Çağrı

Adıyaman Gölbaşı Yeni Mahalle sakinleri, yolların uzun süredir asfaltlanmamasına tepki gösterip yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:36
Adıyaman Gölbaşı Yeni Mahalle'de Asfalt Tepkisi: Mahalleliden Çağrı

Adıyaman Gölbaşı Yeni Mahalle'de asfalt tepkisi büyüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin Yeni Mahalle sakinleri, cadde ve sokakların uzun süredir asfaltlanmaması nedeniyle yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle halkı, bozulan ve tozlanan yolların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Mahallelilerin şikayetleri

Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ve araçların sık sık zarar gördüğünü ifade etti. Çocukların okula giderken güçlük yaşadığı kaydedilirken, altyapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen yolların asfaltlanmaması eleştirildi.

Yetkililere çağrı

Mahalle sakinleri ortak açıklamalarında: "Yıllardır bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Yetkililerden artık kalıcı bir adım atılmasını istiyoruz" diyerek yetkililerden somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar, sorunun kısa ve uzun vadeli çözümlerle giderilmesini, özellikle altyapı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor.

