Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik: Tüberkülozla Mücadelede Kararlıyız

Prof. Dr. Mehmet Şirik, tüberkülozun bulaşma, belirtiler ve ücretsiz tedavi süreçlerine dikkat çekerek mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:55
Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, tüberkülozun bulaşıcı yapısı, yaygınlığı ve etkileri nedeniyle küresel ölçekte mücadele gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası

Her yıl ocak ayının ilk pazar gününü izleyen hafta boyunca düzenlenen Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası ile toplumun bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması ve hastalıkla mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, Türkiye’de bu etkinliklerin 1947 yılından bu yana aralıksız sürdürüldüğünü hatırlattı.

Bulaşma ve belirtiler

Prof. Dr. Mehmet Şirik, tüberkülozun öksürük ve hapşırık yoluyla havaya yayılan mikropların solunum yoluyla alınmasıyla bulaştığını ifade etti. Hastalığın belirtileri konusunda uyardı:

"Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi gibi genel belirtilerle birlikte uzun süren öksürük, balgam, kanlı balgam ve nefes darlığı gibi solunum sistemi yakınmaları görülebilir. İki haftadan uzun süren ve antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen öksürüklerde tüberkülozdan şüphelenilmelidir"

Tedavi ve izlem

Şirik, tedavi uygulamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Tedavi, Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı Tanı ve Tedavi Rehberi’ne uygun şekilde tüm sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak sunulmaktadır. Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) yöntemiyle hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları sağlanmakta, tedavi süresince Verem Savaşı Dispanserlerinde aylık takipleri yapılmaktadır"

İlaçların eksik veya düzensiz kullanımının dirençli tüberküloz gelişimine neden olabileceğini belirten Şirik, bu konuda uyarıda bulundu:

"Bu durum tedaviyi zorlaştırmakta ve süresini uzatmaktadır. Dirençli tüberküloz, dünya genelinde giderek artan bir tehdit haline gelmiştir"

Küresel durum

Prof. Dr. Mehmet Şirik, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 Küresel Tüberküloz Raporu’na göre 2024 yılında dünya genelinde 8,3 milyon yeni vaka bildirildiğini aktardı. Yaklaşık 2 milyar insanın tüberküloz basili ile enfekte durumda olduğunu ve bu kişilerin yüzde 5 ile 10’unun yaşamlarının bir döneminde hastalığa yakalanma riski taşıdığını söyledi.

Şirik, COVID-19 pandemisi öncesinde her yıl yüzde 3-5 oranında azalan tüberküloz insidansının 2020’de yüzde 22 oranında düştüğünü, 2024 yılı itibarıyla insidansın yüz binde 10,4 olarak saptandığını belirtti.

