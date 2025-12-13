DOLAR
Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Memleket Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Başladı

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Memleket Günleri Arnavutköy Şehir Parkı’nda başladı; yöresel tatlar, el sanatları ve konserlerle üç gün sürecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:39
Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatyanın kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri, Arnavutköy Şehir Parkı’nda düzenlenen Memleket Günleri ile şehre taşındı. Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, yoğun katılımla açıldı; açılış programına Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel tatlar, el sanatları ve kültürel sunumlar

Etkinlik alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler, el sanatları sergileri ve kültürel sunumlar ziyaretçilerle buluşuyor. Adıyamanın çiğ köftesi ve yöresel tatları, Kahramanmaraşın dünyaca ünlü dondurması ve mutfak lezzetleri, Malatyanın kayısısı ve geleneksel ürünleri ilgi çekiyor. Ziyaretçiler, üç gün boyunca üç şehrin mutfak kültürünü yakından keşfetme ve yöresel ürünleri inceleme fırsatı buluyor.

Başkan Candaroğlu: "Birlik, emek ve kardeşlik Arnavutköy’ün ortak değeridir"

Açılış konuşmasında Mustafa Candaroğlu, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın Anadolu dayanışmasının güçlü temsilcileri olduğunu vurguladı. Candaroğlu, etkinliğin kültürel mirası Arnavutköy’de yeniden canlandırdığını belirterek şunları söyledi: "Burada hangi memleketten geldiğimizin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan birlikte yaşamanın, paylaşmanın ve kardeşliğin değerini bilmektir. Hamdolsun bu kardeşlik kültürünün izlerini ilçemizin 38 mahallesinin tamamında görmek mümkündür". Ayrıca, "Yemeklerimiz, geleneklerimiz farklı olabilir ama paylaşıldığında hissettirdiği duygu aynıdır. Bu duygu kardeşliktir, dayanışmadır, muhabbettir" ifadelerini kullandı.

Latif Doğan ve Kıraç sahnede

Memleket Günleri’nin ilk gecesinde sahne alan Latif Doğan, alandaki kalabalığa coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin ikinci gününde ise sevilen sanatçı Kıraç izleyicilerle buluştu; güçlü sahne performansları ve hep bir ağızdan söylenen şarkılar, programın coşkusunu artırdı. Konserler, etkinliğin açılış sevincini zirveye taşıdı.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Memleket Günleri, pazar akşamına kadar Arnavutköy Şehir Parkı’nda yöresel lezzetler, kültürel etkinlikler ve sahne programlarıyla devam edecek. Organizasyon, İstanbul’un dört bir yanından gelen ziyaretçileri kardeşlik ve dayanışma atmosferinde bir araya getirmeyi sürdürüyor.

