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Adıyaman Sincik'te Kar Yağışı 16 Köy Yolunu Kapadı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:44
Adıyaman Sincik'te Kar Yağışı 16 Köy Yolunu Kapadı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu kötü hava koşulları sonucu, 16 köy yolu ve bağlı mezralara ulaşım imkânı sağlanamıyor.

Yetkililer, kapanan yolların tekrar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yolların açılması amacıyla gerekli müdahaleler yapılmakta.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için önlemler alınırken, kar yağışının devam ettiği ilçede durumun takip edildiği belirtildi.

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