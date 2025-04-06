Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Keleş'ten Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

Prof. Dr. Mehmet Keleş'ten Anadolu Ajansı'na Anlamlı Kutlama

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıldönümünü kutladı. Bu özel gün vesilesiyle Keleş, AA'nın Türk basın tarihindeki yerinin altını çizdi.

Keleş, Anadolu Ajansı'nın güçlü haber ağı sayesinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir işlev üstlendiğini belirtti. Rektör, en doğru ve güvenilir bilgilerin ki kaynağının Anadolu Ajansı olduğuna inandığını ifade etti.

Bu vesileyle, Prof. Dr. Keleş, Anadolu Ajansı'nın daha nice başarılı yıllara imza atmasını diledi. Keleş, AA'nın demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve özgür basın anlayışına katkıda bulunduğunu da dile getirerek, haber topluluğuna teşekkür etti.

105. yıl kutlaması, Adıyaman Üniversitesi'nin bölgedeki medya iş birlikleri için de yeni bir başlangıç olma umudunu taşımaktadır.