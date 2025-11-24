Adıyamanlı Öğretmen Kadir Özer, Depremin Yaralarını Öğrencileriyle Sardı

6 Şubat depreminde aile fertlerini kaybeden ve bacağı kesilen öğretmen Kadir Özer, öğrencileriyle yeniden hayata tutundu; 24 Kasım sürprizi duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:43
32 yıllık öğretmen, 6 Şubat depreminin ardından sınıfa geri döndü

Demokrasi İlkokulu öğretmeni Kadir Özer, 6 Şubat depreminde eşi ve çocuğunu kaybetti; enkazdan 18 saat sonra çıkarıldı ve sol bacağı kesildi. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından protez takılan Özer, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencileriyle yeniden buluştu.

Adıyaman’da 32 yıldır görev yapan Özer için öğrencileri ve veliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz hazırlayarak pasta ile kutlama yaptı. Depremin yaralarını sarmada okulun ve öğrencilerin rolü ön plana çıktı.

Kendi öğrencilerini geçen yıl mezun eden Özer, bu yıl birinci sınıflarda ders veriyor. Sınıfında, kendisi gibi depremde enkazdan 52 saat sonra çıkarılan ve annesini depremde kaybeden Asya Atal da öğrenim görüyor. Asya, sağ kolu ve bacağı ampute olmasına rağmen sınıf arkadaşlarının desteğiyle öğretmeniyle birlikte hayata tutunuyor.

Kadir Özer yaşadıklarını ve öğrencilerinin kendisi için önemini şu sözlerle anlattı: Gerçekten yani öğrenciler bana ilaç oluyorlar. Ben acılarımı gelip okulda unutuyorum. Öğrencilerim olmasıydı bu durumu atlatamazdım yani bu sıkıntılarla baş edemezdim. Buraya geliyorum burada inan ki bütün dertlerimi unutuyorum çocuklarla. İyi ki varlar yani öğretmenliği çok severek yapıyorum. Çok seviyorum çocukları. Asya da benim gibi yaralı bir çocuk. Birbirimize ilaç oluyoruz. Bir kolu bir bacağını kaybetmiş depremde, annesini kaybetmiş. Bütün sınıfta, öğrenci arkadaşları da kendisine yardımcı oluyor

Öğretmenlik mesleğine ve öğrencilerine bağlılığıyla dikkat çeken Özer’in hikâyesi, deprem sonrası toplumsal dayanışmanın ve eğitimin iyileştirici gücünü gözler önüne seriyor.

