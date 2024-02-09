Adli önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin çantasından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde silahlı saldırı yapmaya çalışan teröristlerin çantaları çok sayıda mermi, plastik kelepçe ve biber gazıyla doluydu. Bu durumu gösteren fotoğraf ortaya çıktı.

Adli önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin çantasından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
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İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde polis noktasına silahla saldıran DHKP/C'li 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 1 kişi öldü, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 96 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye gönderildi.

terör saldırısı

Öldürülen örgüt üyelerinin çantası ve üzerleri 48 mermi, plastik kelepçe, biber gazı ve ne olduğu anlaşılmayan bir düzenekle doluydu. Teröristlerin çantasından çıkan mermi, kelepçe ve biber gazının fotoğrafı yayınlandı.

terör saldırısı

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