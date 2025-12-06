Adli Tıp: Ekrem Şarlı'nın Ölümü Üreterenoskopi Kaynaklı Ürosepsis

Adli Tıp, Ekrem Şarlı'nın üreterenoskopi sonrası gelişen enfeksiyon (ürosepsis) sonucu öldüğünü ve hastanenin işlem öncesi gerekli tetkikleri yapmadığını raporladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:07
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde böbrek rahatsızlığı şikâyetiyle başvuran 3 çocuk babası Ekrem Şarlı ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda hastane uygulamalarına ilişkin önemli tespitler yer aldı.

Olayın seyri

28 Eylül 2023’te Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde böbrek taşı ameliyatı olan ve ertesi gün taburcu edilen Şarlı, ağrılarının artması üzerine 2 Ekim’de yeniden hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca 3 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şarlı, 4 Ekim’de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp bulguları

Hazırlanan 39 sayfalık Adli Tıp Raporu sonuç kısmında çarpıcı tespitlere yer verdi. Raporda, Şarlı’nın ölümünün üreterenoskopi operasyonunun etkisiyle gelişen enfeksiyon (ürosepsis) sonucu meydana geldiği belirtildi.

Rapor notlarında, Şarlı’nın 25 Eylül 2023’te başvurusu sırasında sağ üreterde taş ve hidronefroz tanılarının bulunduğu ve double J stenti takılmasının tıbben uygun olduğu ifade edildi. Ancak ameliyat öncesi tetkiklerde enfeksiyonu gösteren CRP değerinin yüksek (23) olmasına rağmen idrar tahlili ve idrar kültürü gibi enfeksiyon tetkiklerinin yapılmadığı kaydedildi. Bu tetkikler yapılmadan üreterenoskopi işleminin uygulanmasının "tıbben uygun olmadığı" raporda vurgulandı.

Disiplin soruşturması

Aile avukatı, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren hekime disiplin cezası verildiğini hatırlattı. Hekim bilirkişilerce hazırlanan raporlarda da, operasyon öncesi ve ikinci yatış sürecinde gerekli idrar tahlili ve kültürünün yapılmamasının tıbbi eksiklik olarak değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık süreci ve tazminat davası

Adli Tıp Raporu’nda hekime kusur atfedilmesi nedeniyle Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, "ölüme sebebiyet verme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında iddianame hazırlaması ve ceza mahkemesinde kamu davası açmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca, Ekrem Şarlı’nın ailesi tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davasının devam ettiği; aile ve avukatlarının "adaletin sağlanması için sürecin yakından takip edildiğini" bildirdiği aktarıldı.

