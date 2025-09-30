Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak

Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Antalya'da düzenlenen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" (22-28 Eylül) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun yaygınlaşma ve hizmet hızını artırma hedeflerini paylaştı. Aslıyüksek, hedeflerin merkezinde büyükşehirlerde yeni grup başkanlıkları açmak olduğunu belirtti.

Hedef ve planlar

Aslıyüksek, 2028 sonuna kadar Adli Tıp Grup Başkanlıklarını 30'a çıkarmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Bir yıl içinde Sakarya ve Tekirdağ'da grup başkanlığını açıp, 2028 sonuna kadar grup başkanlığı sayımızı 30'a çıkartmayı hedefliyoruz" dedi. Bu yapılanmanın, adli tıpla ilgili bilirkişilik hizmetlerinde ciddi bir güç ve hızlanma sağlayacağını vurguladı.

Hizmet yaygınlığı ve çalışma saatleri

Aslıyüksek, kurumun ülke genelinde 81 ilde yerinde adli tıp hizmeti sunduğunu ifade etti. Ağır Ceza Mahkemesi bulunan 54 büyük ilçede adli tıp şube müdürlüklerini faaliyete geçirdiklerini söyledi. Ayrıca, daha önce sadece 08.30-17.00 arasında yapılan otopsi işlemlerini 00.00’a kadar uzattıklarını, icapçı uygulamasıyla da 24 saat adli tıp hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı.

Geçmişten bugüne ve bölgesel yapı

Aslıyüksek, 2002'de 6 olan Adli Tıp Grup Başkanlığı sayısının bugün İstanbul merkez olmak üzere 16 ilde bulunduğunu belirterek, bu sayıyı artırma çabalarını yineledi. Yeni yapılanmanın özellikle bilirkişilik hizmetlerinde deneyimli ekiplerle hayati önem taşıdığını ifade etti.

Afet müdahaleleri ve kimliklendirme

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kurumsal kapasitenin önemine dikkat çeken Aslıyüksek, 538 adli tıp ve adli bilim uzmanı, otopsi teknisyeni ve destek personelinin birlikte çalıştığını, 40 bin cenazeyi ailelerine teslim ettiklerini aktardı. Ayrıca, 4 bin 700 kimliği belirsiz cenazeyi DNA testi ve diğer yöntemlerle tespit edip yakınlarına ulaştırdıklarını; 300 bebek ve çocuğu DNA testiyle kimliklendirerek ailelerine teslim ettiklerini ve demans hastası 17 yaşlıyı da kimliklerini belirleyerek ailelerine kavuşturduklarını söyledi.

Aslıyüksek, kitlesel felaketlerde deneyimli personel sayesinde "hızlı ve etkin biçimde ölenlerin muayenesi, otopsi ve kimliklendirme" yapılabildiğini vurguladı.

AYŞE YILDIZ imzalı haberde Aslıyüksek'in açıklamaları, Adli Tıp Kurumu'nun hizmet yaygınlığı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini öne çıkarıyor.

