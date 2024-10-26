Adnan Oktar Davasında Müsadere Kararları Alındı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davası

Adnan Oktar'a yönelik gerçekleştirilen silahlı suç örgütü davasında, yerel mahkeme tarafından verilen karar Yargıtay tarafından onandı. Bu süreçte, 215 sanığın yargılandığı ve hapis cezasına çarptırıldığı davada, hükümlülerin mal varlıklarına yönelik önemli bir karar alındı.

Müsadere Edilen Mal Varlıkları

Yargıtay'ın onaylamasıyla, Adnan Oktar'a ait taşınmaz ve araçların yanı sıra, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 61 araç ve çeşitli silahlar müsadere altına alındı. Müsadere edilen malzeme arasında tabanca, tüfek, fişek gibi silahlar yer alıyor.

Finansal Müsadere Detayları

Bir fon oluşturarak örgüt üyelerine dağıtılan 1 milyon 47 bin 503 lira, 52 bin 391 dolar gibi değerlerin yanı sıra, çeşitli para birimlerinde de müsadere işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 5 kamera kayıt cihazı ve Adnan Oktar tarafından kaleme alınan kitaplar da adli emanete alındı.

Şirketler ve Gayrimenkullerin Müsaderesi

Davaya konu olan ve suç işlemek amacıyla kurulan şirketlerin Türkiye'deki malvarlıkları da, Türk Ceza Kanunu kapsamında güvenlik tedbirleri gereği müsadere edildi. Özellikle örgütün finansmanıyla ilgili ayrıntılara dikkat çekildi.

Davayla İlgili Genel Bilgiler

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022 tarihinde Adnan Oktar ve diğer sanıklara toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay ise, sanıkların temyiz başvurularını inceleyerek bazı ceza miktarlarını onadı ve diğerlerini yeniden değerlendirdi.