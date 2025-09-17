ADÜ'de 'Merhum Adnan Menderes' Paneli: 64. Yıl Anması

Adnan Menderes Üniversitesi'nde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 64. yıl dönümünde panel ve fotoğraf-kitap sergisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:25
ADÜ'de 'Merhum Adnan Menderes' Paneli: 64. Yıl Anması

ADÜ'de 'Merhum Adnan Menderes' paneli gerçekleştirildi

Etkinlik ve sergi açılışı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 64. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Merhum Adnan Menderes" paneli yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve aynı kapsamda "Merhum Başbakan Adnan Menderes Geleneksel Fotoğraf ve Kitap Sergisi" açıldı.

Panelde ele alınan konular

Serginin gezilmesinin ardından başlayan panelin moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mavi Akkaya Yılmaz üstlendi. İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Hüsna Yılmaz ve Büşra Yiğit konuşmacı olarak katıldı. Konuşmalarda Adnan Menderes'in Türk siyasi hayatındaki rolü, demokrasiye katkıları, halkla kurduğu bağ, dönemin siyasi koşulları, basın ve kamuoyu ile ilişkileri ile toplumsal hafızadaki yeri ayrıntılı biçimde ele alındı.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

