DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

ADÜ'den Uararı: Yenidoğan Taramalarını İhmal Etmeyin

ADÜ Hastanesi'nden Dr. Emine Göksoy uyarısı: Yenidoğan taramaları erken teşhisle kalıcı hasarları önlüyor; aileler taramaları ihmal etmemeli.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:42
ADÜ'den Uararı: Yenidoğan Taramalarını İhmal Etmeyin

ADÜ'den Uararı: Yenidoğan Taramalarını İhmal Etmeyin

Uzman Dr. Emine Göksoy: Erken tanı hayat kurtarıyor

ADÜ Hastanesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Göksoy, doğumdan sonraki ilk günlerde yapılan yenidoğan tarama testleri sayesinde pek çok ciddi hastalığın erken dönemde tespit edilip kalıcı hasarların önlenebildiğini vurguladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Yenidoğan Tarama Programı'nın yenidoğan sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Program kapsamında fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği, konjenital hipotiroidi, konjenital adrenal hiperplazi, kistik fibrozis ve spinal müsküler atrofi (SMA) gibi önemli hastalıkların tarandığını belirten Dr. Göksoy, erken tanının bebeklerin sağlıklı yaşamı için hayati olduğunu söyledi.

Doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde alınan bir damla topuk kanı ile yapılan tarama testlerinin hayat kurtarıcı olduğunu aktaran Dr. Göksoy, “Bu basit ancak etkili yöntem sayesinde ciddi hastalıklar erken dönemde tespit edilerek tedaviye başlanabiliyor. Böylece bebeklerde oluşabilecek kalıcı hasarların önüne geçilebiliyor” dedi.

Dr. Göksoy, programın başarısında ailelerin bilinçli katılımının kritik rol oynadığını vurgulayarak, ailelerin yenidoğan taramalarını ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Tarama programlarının erken tanı ve tedaviyle pek çok hastalığın önlenmesine katkı sağladığını ve sağlıklı nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını belirtti.

ADÜ HASTANESİ ÇOCUK METABOLİZMA BİLİM DALI BAŞKANI DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE GÖKSOY, DOĞUMDAN SONRAKİ...

ADÜ HASTANESİ ÇOCUK METABOLİZMA BİLİM DALI BAŞKANI DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE GÖKSOY, DOĞUMDAN SONRAKİ İLK GÜNLERDE YAPILAN YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ SAYESİNDE BİRÇOK CİDDİ HASTALIĞIN ERKEN TEŞHİS EDİLEREK KALICI HASARLARIN ÖNLENEBİLDİĞİNİ VURGULADI.

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
5
Muğla'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
6
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı
7
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi