ADÜ'den Uararı: Yenidoğan Taramalarını İhmal Etmeyin

Uzman Dr. Emine Göksoy: Erken tanı hayat kurtarıyor

ADÜ Hastanesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Göksoy, doğumdan sonraki ilk günlerde yapılan yenidoğan tarama testleri sayesinde pek çok ciddi hastalığın erken dönemde tespit edilip kalıcı hasarların önlenebildiğini vurguladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Yenidoğan Tarama Programı'nın yenidoğan sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Program kapsamında fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği, konjenital hipotiroidi, konjenital adrenal hiperplazi, kistik fibrozis ve spinal müsküler atrofi (SMA) gibi önemli hastalıkların tarandığını belirten Dr. Göksoy, erken tanının bebeklerin sağlıklı yaşamı için hayati olduğunu söyledi.

Doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde alınan bir damla topuk kanı ile yapılan tarama testlerinin hayat kurtarıcı olduğunu aktaran Dr. Göksoy, “Bu basit ancak etkili yöntem sayesinde ciddi hastalıklar erken dönemde tespit edilerek tedaviye başlanabiliyor. Böylece bebeklerde oluşabilecek kalıcı hasarların önüne geçilebiliyor” dedi.

Dr. Göksoy, programın başarısında ailelerin bilinçli katılımının kritik rol oynadığını vurgulayarak, ailelerin yenidoğan taramalarını ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Tarama programlarının erken tanı ve tedaviyle pek çok hastalığın önlenmesine katkı sağladığını ve sağlıklı nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını belirtti.

