ADÜ Eğitim Fakültesi'nde AFAD gönüllü kimlik kartları teslim edildi

Öğretim görevlileri ve öğrenciler afet bilinciyle güçlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen programda, AFAD gönüllülük sistemine dahil olan öğretim görevlileri ve öğrencilere resmi gönüllü kimlik kartları teslim edildi.

Programda, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçlerde gönüllülüğün önemi vurgulandı. Yetkililer, gönüllü sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, gençlerin afet bilinciyle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Üniversitelerde yürütülen bu tür çalışmaların toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduğunu ifade eden yetkililer, özellikle öğretmen adaylarının sürece katılımının gelecekte daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Program sonunda gönüllü kimlik kartlarını alan öğretim görevlileri ve öğrenciler, afetlere karşı daha donanımlı hale gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

