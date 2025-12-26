DOLAR
Emirdağ Çarşı Camii’nde Regaip Kandili'ne Özel Program

Emirdağ Müftülüğü, Emirdağ Çarşı Camii'nde Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, Mevlid-i Şerif ve vaazın yer aldığı Regaip Kandili programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:14
Emirdağ Müftülüğü tarafından Emirdağ Çarşı Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Program akışı

Program, cami hocalarının Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından okunan ilahiler ve Mevlid-i Şerif ile devam eden etkinlikte, vaiz Faik Kökçek Regaip Kandili'ne özel bir vaaz verdi.

Katılım ve dua

Yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan duanın ardından Yatsı namazı kılındı ve cemaate katılanlar birbirlerinin kandilini tebrik ederek programı sonlandırdı.

