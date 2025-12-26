Emirdağ Çarşı Camii’nde Regaip Kandili'ne Özel Program

Emirdağ Müftülüğü tarafından Emirdağ Çarşı Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Program akışı

Program, cami hocalarının Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından okunan ilahiler ve Mevlid-i Şerif ile devam eden etkinlikte, vaiz Faik Kökçek Regaip Kandili'ne özel bir vaaz verdi.

Katılım ve dua

Yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan duanın ardından Yatsı namazı kılındı ve cemaate katılanlar birbirlerinin kandilini tebrik ederek programı sonlandırdı.

EMİRDAĞ ÇARŞI CAMİİ'NDE ‘REGAİP KANDİLİ’ ÖZEL PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ