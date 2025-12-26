DOLAR
Afyonkarahisar'da 'Yitik Cennet' Kitap Tahlili — Sezai Karakoç Okumaları

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'Yitik Cennet' tahlili, Dr. Muhammed Emin Görgün eşliğinde gençlerin katılımıyla yapıldı; etkinlik düşünsel derinlik ve manevi farkındalık sağladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:21
Afyonkarahisar'da 'Yitik Cennet' Kitap Tahlili — Sezai Karakoç Okumaları

Afyonkarahisar'da 'Yitik Cennet' Kitap Tahlili

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde Müslüman Kimliği İnşa Etme Üzerine: Sezai Karakoç Okumaları-I çerçevesinde 'Yitik Cennet' adlı eserin tahlili gerçekleştirildi.

Program Detayları

Tahlil programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Görgün eşliğinde yapıldı. Program boyunca Sezai Karakoç'un eserde işlediği konular üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Gençlerin Katılımı ve Etkinlik Sonuçları

Gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen tahlil, düşünsel derinlik ve manevi farkındalık açısından zengin bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar arasında fikir alışverişi ve tartışmalar yoğun biçimde sürdü.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, kitap tahlilinin farklı eserlerle devam edeceği belirtildi.

