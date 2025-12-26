Afyonkarahisar'da 'Yitik Cennet' Kitap Tahlili — Sezai Karakoç Okumaları

Afyonkarahisar'da 'Yitik Cennet' Kitap Tahlili
Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde Müslüman Kimliği İnşa Etme Üzerine: Sezai Karakoç Okumaları-I çerçevesinde 'Yitik Cennet' adlı eserin tahlili gerçekleştirildi.
Program Detayları
Tahlil programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Görgün eşliğinde yapıldı. Program boyunca Sezai Karakoç'un eserde işlediği konular üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.
Gençlerin Katılımı ve Etkinlik Sonuçları
Gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen tahlil, düşünsel derinlik ve manevi farkındalık açısından zengin bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar arasında fikir alışverişi ve tartışmalar yoğun biçimde sürdü.
Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, kitap tahlilinin farklı eserlerle devam edeceği belirtildi.
