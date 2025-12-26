DOLAR
Çanakkale’de 90 Yaşındaki Hastaya 4 Damara Koroner By-Pass — Hayata Döndü

Çanakkale'de 90 yaşındaki Zuhal Arabacıbaşı, dört damarda yüzde 95'in üzerinde daralma nedeniyle yapılan Koroner By-Pass ile başarılı şekilde tedavi edilip 6 günde taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:57
Çanakkale’de 90 Yaşındaki Hastaya 4 Damara Koroner By-Pass — Hayata Döndü

Çanakkale’de 90 Yaşındaki Hastaya 4 Damara Koroner By-Pass — Hayata Döndü

Olayın Özeti

Gelibolu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Zuhal Arabacıbaşı, evinde aniden rahatsızlanması üzerine Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hicran Yıldız Şimşek tarafından yapılan Koroner Anjiyografi sonucunda hastanın kalbindeki 4 damarının yüzde 95’in üzerinde daraldığı ve tıkanmak üzere olduğu tespit edildi. Bu bulgular üzerine hastaya Koroner By-Pass ameliyatı kararı verildi.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Dr. Engin Gürcü ve Dr. Buğra Destan tarafından gerçekleştirilen By-Pass ameliyatı son derece başarılı geçti. Ameliyatın ardından hasta hızla iyileşmeye başladı ve ameliyattan 6 gün sonra taburcu edildi.

Dr. Engin Gürcü ameliyat ve yaşlı hastalarda risklerle ilgili olarak şunları söyledi: "Felç, böbrek ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonların yanı sıra yaraların geç iyileştiği durumlarla da karşılaşılabiliyoruz. Yaşlı hastalarda kalp damarları dışındaki damarlarda mesela beyni besleyen damarlarda kireçlenmeler, kolesterol plaklarının birikmesi gibi durumlar biraz daha fazla oluyor. O nedenle ameliyat sonrası komplikasyon risklerinin artabilme ihtimali var ama bu hiçbir zaman ameliyata engel değil. Çünkü ameliyat öncesi detaylı bir tarama yaparak risk durumuna bakıyoruz. Özellikle beyine giden damarları gözden geçiriyoruz. Gerekirse daha ileri tetkikler yaparak ameliyat sonrası oluşabilecek riskler varsa onları saptıyoruz. Ardından da hastayla ve yakınlarıyla durumu değerlendirerek bir karar veriyoruz. 90 yaşındaki hastamızda yapılan kontroller sonrası ameliyat için uygun olduğunu belirledik ve kendisinin onayı ile operasyon kararı verdik. Birçok hastanenin risk olarak gördüğü ve kabul etmediği bu ameliyatı yaklaşık üç saatte, dört damara bypass uygulayarak tamamladık. Ameliyat sonrası iki gün yoğun bakım ünitesinde kalan ve hiçbir komplikasyon gelişmeyen hastamızı taburcu etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz".

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser de hastaya geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri paylaştı: "KVC ekibimizde şu an 6 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanımız mevcut. Başarılı ekibimizle her yıl 300’ün üzerinde kalp ameliyatı yapılmaktadır. Çalışmalarımızı her zaman bir üst seviyeye taşıyarak halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz".

Hastanın operasyon öncesi yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda ameliyat için uygun görüldüğü ve başarılı bir süreçle taburcu edildiği bildirildi.

ZUHAL ARABACIBAŞI VE HASTANE EKİBİ

ZUHAL ARABACIBAŞI VE HASTANE EKİBİ

ZUHAL ARABACIBAŞI'NIN AMELİYATI

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

