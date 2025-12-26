Simav'da Yeni Yumurtacı Tavukçuluk İşletmesine İlk Resmi Denetim

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyete başlayan ticari yumurtacı tavukçuluk işletmesinde, üretimin kritik aşamalarını kapsayan ilk resmi denetim gerçekleştirildi.

Denetimi yapan ekip ve amaç

Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı resmi veteriner hekimler tarafından yapıldı. İnceleme, işletmenin mevzuata uygunluğunu ve üretim güvenliğini değerlendirmek amacıyla yerinde yürütüldü.

Denetim kapsamı ve bulgular

İşletmede; biyogüvenlik tedbirleri, hayvan refahı, hijyen şartları, yumurta kalitesi ile kayıt ve izlenebilirlik sistemleri başlıkları altında kapsamlı kontroller yapıldı. Yapılan incelemeler, işletmenin Simav’ın hayvancılık envanterine değer katan bir yatırım olarak değerlendirilmesini sağladı.

Periyodik denetim vurgusu

Yetkililer, yapılan denetimlerin hem tüketici sağlığının korunması hem de sürdürülebilir ve güvenli hayvansal üretimin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Benzer denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

