DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Simav'da Yeni Yumurtacı Tavukçuluk İşletmesine İlk Resmi Denetim

Kütahya'nın Simav ilçesindeki yeni ticari yumurtacı tavukçuluk işletmesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından ilk resmi denetime tabi tutuldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:47
Simav'da Yeni Yumurtacı Tavukçuluk İşletmesine İlk Resmi Denetim

Simav'da Yeni Yumurtacı Tavukçuluk İşletmesine İlk Resmi Denetim

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyete başlayan ticari yumurtacı tavukçuluk işletmesinde, üretimin kritik aşamalarını kapsayan ilk resmi denetim gerçekleştirildi.

Denetimi yapan ekip ve amaç

Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı resmi veteriner hekimler tarafından yapıldı. İnceleme, işletmenin mevzuata uygunluğunu ve üretim güvenliğini değerlendirmek amacıyla yerinde yürütüldü.

Denetim kapsamı ve bulgular

İşletmede; biyogüvenlik tedbirleri, hayvan refahı, hijyen şartları, yumurta kalitesi ile kayıt ve izlenebilirlik sistemleri başlıkları altında kapsamlı kontroller yapıldı. Yapılan incelemeler, işletmenin Simav’ın hayvancılık envanterine değer katan bir yatırım olarak değerlendirilmesini sağladı.

Periyodik denetim vurgusu

Yetkililer, yapılan denetimlerin hem tüketici sağlığının korunması hem de sürdürülebilir ve güvenli hayvansal üretimin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Benzer denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

SİMAV’DA TİCARİ YUMURTACI TAVUKÇULUK İŞLETMESİNDE İLK RESMİ DENETİM

SİMAV’DA TİCARİ YUMURTACI TAVUKÇULUK İŞLETMESİNDE İLK RESMİ DENETİM

SİMAV’DA TİCARİ YUMURTACI TAVUKÇULUK İŞLETMESİNDE İLK RESMİ DENETİM

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da 13 Yaşındaki Muhammed Eyüp 52 Gündür Şiddetli Öksürükle Mücadele Ediyor
2
Aydın’da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Özlem Çerçioğlu’nun Talimatıyla Sahada Çalışma
3
Kocaeli'de Taksicinin 'Hizmet Bedeli' Tartışması: Yolcu 'Haram olsun' Diyerek İndi
4
Bozbey’den Kaçak Yapı Uyarısı: Bursa’nın 2050 Vizyonu ve Çınarcık Hamlesi
5
1939 Erzincan Depremi: Unutulmayan Felaketin Yıldönümü
6
Nilüfer 2026'ya Ortak Akılla: Şadi Özdemir'den Doğru Yatırım Vurgusu
7
Milas'ta Sağanak Yolları Çamura Boğdu — Ulaşım Aksamaları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı