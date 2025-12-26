DOLAR
Bodrum Belediyesi'nden Yarımada Genelinde Sağlık Desteği

Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bürosu, yarımada genelinde hasta, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara sağlık, nakil ve hijyen denetimi hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:51
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri Bürosu, yarımada genelinde hasta, engelli, tekerlekli sandalye ve yatağa bağımlı vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Merkezde sunulan tıbbi uygulamalar

Ortakent Mahallesi'nde bulunan merkezde, rutin kontroller ve çeşitli tıbbi uygulamalar titizlikle gerçekleştiriliyor. Hizmetler arasında reçeteli enjeksiyon uygulamaları, yara ve yanık pansumanları ile tansiyon, şeker, ateş ve solunum takibi yer alıyor.

Nakil ve transfer hizmetleri

Merkez bünyesinde bulunan 2 ambulans, 2 engelli hasta nakil aracı ve 1 hasta nakil aracı ile, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen; tedavisi tamamlanmış, evine dönmesi gereken ya da yatağa bağımlı, engelli ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşlara nakil ve transfer hizmeti sağlanıyor.

2025 verileri ve denetimler

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde 620 ambulans ve bin 235 engelli hasta nakil aracı seferi gerçekleştirilerek hasta transferi sağlandı. Ayrıca yıl boyunca 3 bin 850 hastaya tıbbi uygulama yapılırken, 420 sıhhi işletmede hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

