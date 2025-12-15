ADÜ Ulusal Mezun Sempozyumu, Mezunlarla Buluşma ve Deneyim Paylaşımı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ’Ulusal Mezun Sempozyumu’, Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonunda gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte mezunlar, öğrenciler ve akademisyenler mesleki deneyimlerini paylaştı.

Açılış ve konuşmalar

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; fakülte tanıtım videosu ve Prof. Dr. S. Özlem Altınkaya’nın müzik sunumu ile devam etti. Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Şeker, öğrenciler adına Sıla Nur Yılmaz ve mezunlar adına Dr. Öğr. Üyesi Gizem Öztürk kürsüde konuştu.

Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Ayden Çoban, sempozyumda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek mezunların başarılarının fakültenin gücünü gösterdiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan ise etkinlikle ilgili olarak: "Mezunlarımız ile son sınıf öğrencilerimizin bir araya gelerek deneyim paylaşacağı bu buluşmanın, mesleki gelişime ve fakülte kültürüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Mezunlarımızın başarıları bizler için büyük bir gurur kaynağı, öğrencilerimiz için ise yol göstericidir." sözlerini kullandı ve akademisyenlerin katkılarıyla bu geleneğin büyüyerek devam edeceğine vurgu yaptı.

Bölüm Oturumları ve Sunumlar

Sempozyumun oturumları, ilgili bölüm mezunlarının deneyimlerini aktardığı sunumlarla sürdü.

Ebelik Bölümü Mezunları Oturumu

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Ayten Taşpınar ve Tuana Merter yaptı. Mezunların sunumları şöyleydi: Buse Akdağ - "Bir Devlet Hastanesinde Ebe Olmak", Ceylin Kurtöz - "Serbest Ebe Olmak", Prisella Ofei - "Yurt Dışında Ebe Olmak: İngiltere Örneği". Katılımcılar sunumların ardından soru-cevap bölümünde deneyimlerini paylaştı.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları Oturumu

Oturum, Prof. Dr. Selvinaz Saçlı ve Sıla Nur Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Sunumlar: Rabia Ceran Çavga - "Akademisyen Olma Yolculuğu", Gülçehre Kaya Yılmaz - "Erken Çocukluk Gelişimi Merkezi Deneyimi", Nuray Gayretli - "Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimci Olmak" başlıklarında yapıldı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Oturumu

Bu oturum Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökkurt ve Eda Maviş başkanlığında gerçekleştirildi. Necla Sabuncuoğlu ve Simge Nur Ungan, özel sağlık hizmeti birimlerindeki çalışma deneyimlerini aktararak öğrenci sorularını yanıtladı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları Oturumu

Oturum başkanları Prof. Dr. Dide Kılçalp ve Beyzanur Tamir idi. Sunumlar: Rana Alkanalka - "Özel Sağlık Hizmeti Biriminde Çalışmak" ve Furkan Salduz - "Bir Devlet Hastanesinde Diyetisyen Olmak" başlıklı paylaşımları içeriyordu.

Kapanış ve Katılım

"Mezunlarla Buluşma ve Deneyim Paylaşımı" temalı sempozyum, mezunların, öğrencilerin ve akademisyenlerin etkileşimli oturumlar, söyleşiler ve sunumlarla bilgi aktarımında bulunduğu verimli bir gün olarak tamamlandı. Etkinliğe ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayden Çoban ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve mezun katıldı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARAFINDAN 'ULUSAL MEZUN SEMPOZYUMU' ATATÜRK KONGRE MERKEZİ YÖRÜK ALİ EFE SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.