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AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak

AFAD, 9-17 Aralık tarihleri arasında 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımına gidiyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:31
AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak

AFAD 1000 Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alımını Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gerçekleştireceği giriş sınavıyla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacağını açıkladı.

Başvuru Süreci

AFAD'ın duyurusuna göre, alımlar taşra teşkilatındaki boş kadrolara yapılacak. Adaylar, 9-17 Aralık tarihleri arasında başvurularını e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecekler.

Önemli Bilgiler

Giriş sınavı ile yapılacak olan bu alım, afet yönetiminde nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanmaktadır. Adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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