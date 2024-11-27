AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak

AFAD 1000 Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alımını Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gerçekleştireceği giriş sınavıyla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacağını açıkladı.

Başvuru Süreci

AFAD'ın duyurusuna göre, alımlar taşra teşkilatındaki boş kadrolara yapılacak. Adaylar, 9-17 Aralık tarihleri arasında başvurularını e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecekler.

Önemli Bilgiler

Giriş sınavı ile yapılacak olan bu alım, afet yönetiminde nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanmaktadır. Adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

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