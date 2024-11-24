AFAD 1028 İhbarda Müdahalede Bulundu: Sarı ve Turuncu Uyarı Verilen İllerde Çalışmalar Sürüyor

AFAD, Yağışlar Nedeniyle Kriz Yönetimini Sürdürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde devam eden yoğun yağışların etkisiyle sarı ve turuncu uyarı verilen illerde toplam 1028 ihbara müdahale ettiğini duyurdu.

Müdahale Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

AFAD'dan yapılan resmi açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü saran bu olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. Alınan önlemler ve yapılan yardımlar sayesinde, yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşların yanında olunduğu belirtildi.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Sarı ve turuncu uyarı verilen illerden gelen ihbarlara karşılık, AFAD ekipleri tahliye çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan insanlara da yardım ediyor. Ekipler, battaniye dağıtımı ve yiyecek ikramında bulunarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

AFAD'ın bu kapsamda yürüttüğü faaliyetlerin, özellikle meteorolojik uyarılarla bağlantılı olarak hız kazandığı görülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.