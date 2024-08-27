AFAD, Bangladeş'te Sel Felaketine Yardım Eli Uzatıyor

Bangladeş'te Sel Felaketi ve AFAD'ın Yardım Çalışmaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Ağustos'ta Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketinin ardından, afet mağdurlarına yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

İnsani Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

AFAD, bu kapsamda, felaketten en fazla etkilenen Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerini dağıtıyor. Bu çalışmaların amacının, bölgedeki temel ihtiyaçların karşılanması ve selin yol açtığı zorlukların üstesinden gelinmesi olduğu belirtildi. Yardım Paketi Dağıtımı

AFAD yaptığı açıklamada, toplamda 16 bin 750 yardım paketinin bölgedeki insanlara ulaştırıldığı bilgisini verdi. Bu yardımlar, selin yarattığı olumsuz koşullarda hayati öneme sahip.

AFAD, bölgedeki insani yardım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini vurguladı ve bu süreçte, yerel yönetimlerle ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarıyla da iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.