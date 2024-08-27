Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AFAD, Bangladeş'te Sel Felaketine Yardım Eli Uzatıyor

AFAD, Bangladeş'teki sel felaketinin mağdurlarına yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:21
AFAD, Bangladeş'te Sel Felaketine Yardım Eli Uzatıyor

Bangladeş'te Sel Felaketi ve AFAD'ın Yardım Çalışmaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Ağustos'ta Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketinin ardından, afet mağdurlarına yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

İnsani Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

AFAD, bu kapsamda, felaketten en fazla etkilenen Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerini dağıtıyor. Bu çalışmaların amacının, bölgedeki temel ihtiyaçların karşılanması ve selin yol açtığı zorlukların üstesinden gelinmesi olduğu belirtildi. Yardım Paketi Dağıtımı

AFAD yaptığı açıklamada, toplamda 16 bin 750 yardım paketinin bölgedeki insanlara ulaştırıldığı bilgisini verdi. Bu yardımlar, selin yarattığı olumsuz koşullarda hayati öneme sahip.

AFAD, bölgedeki insani yardım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini vurguladı ve bu süreçte, yerel yönetimlerle ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarıyla da iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar