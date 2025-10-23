AFAD Başkanı Pehlivan: Foça'da 666 personel ve 277 araçla arama-kurtarma sürüyor

AFAD Başkanı Pehlivan, Foça'daki sağanak sonrası 666 personel ve 277 araçla müdahale edildiğini, kayıp vatandaş için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bucak Deresi'nde kaybolan kişi için dalgıç ekipleri ve kıyı araması devam ediyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Pehlivan, sel sonrası yürütülen çalışmalarda kurumların ortaklaşa mücadele ettiğini belirtti.

Pehlivan, sel ve taşkınlara müdahale kapsamında toplamda 666 personel ve 277 araç görevlendirildiğini, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Öğle saatlerinde yaklaşık 1,5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saatlik ortalamaya göre ise metrekareye yaklaşık 155,4 kilogram yağış düştüğünü kaydeden Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sel, su baskını ve mahsur kalma ihbarı olarak 207 başvuru yapıldığını aktardı.

Pehlivan, müdahalelere AFAD'ın yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katıldığını ifade etti.

Pehlivan ayrıca şunları söyledi: "Toplamda 666 personel görev yaptı. 277 araç da bu süreçte görev aldı. Ekipler görevlerini sürdürüyorlar. Özellikle bir vatandaşımızın şu anda bulunduğumuz Fevzi Çakmak Mahallesi, Bucak mevkisindeki Bucak Deresi'ne araçla birlikte kapılmış olduğu ihbarı gelmesine istinaden ilk andan itibaren öncelikle İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine behemahal başladılar. Aracın sürüklendiği bilgisi alındığı andan itibaren olay yerine intikal etmek suretiyle araca ulaştılar. Maalesef 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşımıza, bir amcamıza henüz ulaşamadık. Bu anlamda çevre illerden de takviye ettiğimiz hem AFAD'ın hem emniyetin, jandarmanın ve sahil güvenliğin dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler. Bu saat itibarıyla da kıyı araması dediğimiz yöntemle aramaları sürdürüyorlar. Ancak henüz vatandaşımıza ulaşamadık ama günün ağarmasıyla birlikte bu dere boyunca arama tarama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."

Pehlivan, tüm kurumların koordineli çalışmasının ve gönüllü desteğinin önemine değinerek, sel baskını yaşanan ev, iş yeri, cadde ve sokaklarda gerekli temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Pehlivan'a eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu için derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

