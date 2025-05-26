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AFAD Başkanı Pehlivan, Lazkiye Valiliği'ni Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Lazkiye Valiliği'ni ziyaret ederek insani yardım faaliyetlerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 00:16
AFAD Başkanı Pehlivan, Lazkiye Valiliği'ni Ziyaret Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Lazkiye Valiliği'ni ziyaret etti. Bu önemli ziyarette, Vali Muhammed Osman ile bir araya gelen Pehlivan, aktif insani yardım çalışmalarını gözden geçirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, geri dönüş kapsamında yapılan çalışmalar, insani yardım faaliyetleri ve diğer çeşitli konular hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından, Pehlivan ve beraberindeki heyet, Lazkiye'deki liman, Ali Cemal Mahallesi ve Ali Murtaza Mahallesi yerleşim alanlarını ziyaret ederek, Suriye saha programının devamındaki süreçler ve son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pehlivan'a, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan ve ilgili diğer kurum yetkilileri eşlik etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Lazkiye Valiliğini ziyaret etti....

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Lazkiye Valiliğini ziyaret etti. Pehlivan ziyarette, Vali Muhammed Osman ile görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Lazkiye Valiliğini ziyaret etti....

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Lazkiye Valiliğini ziyaret etti. Pehlivan ziyarette, Vali Muhammed Osman ile görüştü.

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