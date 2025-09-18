AFAD Başkanı Pehlivan Tokyo'da: Türkiye-Japonya Afet Yönetimi 2025 Semineri

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Türkiye-Japonya Afet Yönetimi 2025 Yılı Ortak Semineri" kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da temaslarda bulundu.

Yetkili görüşmeleri

Pehlivan, Tokyo'da Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Hirofumi Amakawa ve Kabine Ofisi Bakan Yardımcısı Koji Nikuna ile bir araya geldi.

Görüşmede, deprem başta olmak üzere afetlere ilişkin uzun yıllara dayanan dayanışma ve işbirliği, afet farkındalığı, risk azaltma odaklı hazırlık ve edinilen tecrübelerin paylaşımı ele alındı.

"Asrın Felaketi" sonrası işbirliği

Taraflar ayrıca "Asrın Felaketi"nin ardından yürütülen "Asrın Dayanışması" kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve Japonya'da kurulması planlanan afet önleme ajansına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

NIED teknik ziyareti

Program kapsamında AFAD heyeti, Japonya Ulusal Yer Bilimi ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsü (NIED)'ne teknik bir ziyaret gerçekleştirerek deprem, aşırı yağış ve heyelan simülatörleri hakkında bilgi aldı.