Türkiye'nin Önceliği: Filistin'de Kalıcı Barış — Kasapoğlu'nun Washington Temasları

Dr. Mehmet Kasapoğlu, 8-10 Aralık'ta Washington'da NATO PA Transatlantik Forumu'nda Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barış önceliğini, Suriye, Ukrayna ve savunma sanayisini ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:57
Türkiye'nin Önceliği: Filistin'de Kalıcı Barış

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 8-10 Aralık tarihlerinde Washington'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Transatlantik Forumuna katıldı. Ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle yürütülen görüşmelerin ayrıntılarını Türkiye'ye dönüşünde paylaştı.

Görüşmelerin odağı: Bölgesel ve küresel meseleler

Kasapoğlu, toplantılarda bölgesel ve küresel konuların kapsamlı biçimde ele alındığını belirterek özellikle Suriye'nin geleceği ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi üzerinde durulduğunu aktardı. Kasapoğlu, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve Filistin'de adil, kalıcı bir barışın Türkiye için temel öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Gazze sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortaya koyduğu irade ve katkıların yeni bir dinamizm oluşturduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlılığı da görüşmelerin önemli başlıklarından birini oluşturdu; bu konuda ABD tarafıyla yürütülen ortak çabalar masaya yatırıldı.

Savunma sanayi ve ekonomik ilişkiler

Kasapoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişinin ABD'li yasa yapıcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Görüşmelerde mevcut yaptırımların kaldırılması konusu ele alındı ve Kongre üyelerinin bu konuda son derece yapıcı ve çözüm odaklı bir tutum sergilediği ifade edildi. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyeler, Türkiye'nin barış ve istikrarı önceleyen yaklaşımına dair olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik ilişkiler bağlamında ise iki ülke arasında 100 milyar dolar hedefli ticaret hacmine ulaşmak için atılabilecek adımlar tartışıldı ve Türkiye-ABD ilişkilerinde güçlü bir potansiyel olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin rolü ve beklentiler

Kasapoğlu, NATO'nun önde gelen aktörlerinden olan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel meselelerde belirleyici bir rol üstlendiğini, Kongre tarafından da yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye'nin BM'deki girişimlerinin, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesine ve Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarının önemsendiğini belirten Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde daha somut adımların atılacağına inandığını ifade etti.

İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda karşılıklı bir istek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu yaklaşımın müttefiklik ruhu içinde ilişkileri daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.

