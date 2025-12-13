DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda Tevrat, 7 Tabanca ve Bin 240 Kg Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 3 operasyon sonucu Tevrat, kitap kabı, 7 tabanca, 14 şarjör ve bin 240 kilogram tütün ele geçirildi; 5 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:01
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda Tevrat, 7 Tabanca ve Bin 240 Kg Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Operasyonun detayları ve ele geçenler

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, tütün ve silahların yanı sıra Tevrat ile kitap kabı da ele geçirildi.

Ekiplerin belirlediği şüphelilere yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda altın kaplama gibi gösterilen 1 adet Tevrat ile kitap kabı, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör ile bin 240 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı, diğer 4'ü hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Tevrat ve kabının üzerindeki altın gibi görünen kaplamanın imitasyon olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

ALTIN KAPLAMA GİBİ GÖSTERİLEN HENÜZ HANGİ YILLARA AİT OLDUĞU BELİRLENEMEYEN TEVRAT İLE KABI ELE...

ALTIN KAPLAMA GİBİ GÖSTERİLEN HENÜZ HANGİ YILLARA AİT OLDUĞU BELİRLENEMEYEN TEVRAT İLE KABI ELE GEÇİRİLDİ.

DİĞER ELE GEÇİRİLENLER

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama