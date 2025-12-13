Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda Tevrat, 7 Tabanca ve Bin 240 Kg Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Operasyonun detayları ve ele geçenler

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, tütün ve silahların yanı sıra Tevrat ile kitap kabı da ele geçirildi.

Ekiplerin belirlediği şüphelilere yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda altın kaplama gibi gösterilen 1 adet Tevrat ile kitap kabı, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör ile bin 240 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı, diğer 4'ü hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Tevrat ve kabının üzerindeki altın gibi görünen kaplamanın imitasyon olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

ALTIN KAPLAMA GİBİ GÖSTERİLEN HENÜZ HANGİ YILLARA AİT OLDUĞU BELİRLENEMEYEN TEVRAT İLE KABI ELE GEÇİRİLDİ.